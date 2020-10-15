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"يونايتد إيرلاينز" تخسر 25 مليون دولار يومياً

المصدر: العربية.نت
طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز
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خسرت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأميركية للطيران نحو 25 مليون دولار يوميا في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، بحسب ما نشرت "الألمانية".

وتضررت صناعة الطيران بشدة من جائحة فيروس كورونا وقيود السفر المرتبطة بها. وفي الربع السابق كانت الشركة تخسر في المتوسط 41 مليون دولار يوميا.

وأنهت الشركة الربع الثالث بخسارة قدرها 1.8 مليار دولار. وكانت الشركة قد سجلت أرباحا بقيمة مليار دولار العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سكوت كيربي، إن يونايتد إيرلاينز تركز على إعادة الوضع من أجل التعافي الذي سيسمح لها بإعادة 13 ألف موظف تم منحهم إجازات.

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#طيران, #شركات
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