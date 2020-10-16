"بن داود القابضة": المكتتبون الأفراد ضخو 3.1 مليار ريال بنسبة تغطية 1395%

أعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396%.

وتم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964%.

وأشارت إلى أنه سيتم معالجة عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة (إن وجدت) في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2020.

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وكانت عملية بناء سجل الأوامر قد شهدت طلبات بلغت 106.9 مليار ريال وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة وفقًا للتقسيم التالي:

- الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية 1747%.

- المستثمرون غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة) 445%.

- جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) 2677%.

إلى ذلك، تمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.

ونوهت بن داود القابضة، بأنه مع تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للاكتتاب بـ96 ريالا سعوديا للسهم، فإن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج تبلغ 10.97 مليار ريال (2.93 مليار دولار).

وأشارت إلى أنه بناء على ذلك يكون إجمالي حكم الطرح 2.19 مليار ريال (585.22 مليون دولار)، علما بأن الطرح يشمل 22.86 مليون سهم عادي من أسهم الشركة الحالية التي ستباع من قبل المساهمين الحاليين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، أحمد عبدالرزاق بن داود، إن الإقبال القوي من شريحة المؤسسات للاكتتاب في أسهم بن داود القابضة يعكس ثقة المكتتبين بقدرتها على تنفيذ استراتيجيتها بنجاح وكفاءة.

وأضاف الرئيس التنفيذي في وقت سابق: "تلبي متاجرنا تحت العلامتين التجاريتين "بن داود" و"دانوب" احتياجات مختلف شرائح العملاء على امتداد سلسلة القيمة، مدعومة بمنصاتنا الرقمية للتسوق الإلكتروني".

وأشار بن داود إلى أن الاكتتاب العام يقدم فرصة للمستثمرين الجدد من المؤسسات والأفراد للمشاركة في رحلة نموها على المدى الطويل، في وقت تشير فيه الدراسات المتخصصة بالقطاع إلى أن قيمة سوق تجزئة المواد الغذائية بشكله الحديث في المملكة بلغت 57 مليار ريال في عام 2019، وهناك إمكانية لأن ينمو بنسبة 5% سنويا حتى عام 2024.