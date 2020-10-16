شلمبرجير تتكبد خسائر فصلية بـ82 مليون دولار

تكبدت شلمبرجير، أكبر شركة لتقديم خدمات الحقول النفطية في العالم، اليوم الجمعة، ثالث خسارة فصلية على التوالي، إذ يتسبب انخفاض مستمر في أسعار النفط في العام الجاري بسبب جائحة كوفيد-19 في إجبار عملائها الكبار في قطاع الطاقة على التخلي عن عمليات الحفر.

وأعلنت شلمبرجير عن صافي خسارة 82 مليون دولار، أو ما يعادل ستة سنتات للسهم، للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر. وباستثناء المخصصات والائتمان، ربحت الشركة 16 سنتا للسهم في الربع بدعم من تخفيضات كبيرة للتكاليف.

وبدأت الشركة إعلانات نتائج الأعمال من قطاع تقديم خدمات الحقول النفطية في الولايات المتحدة المتضرر بشدة في الوقت الذي تُفرض فيه إجراءات عزل عام جديدة في بعض أجزاء العالم بسبب ارتفاع جديد في الإصابات يهدد تعافي الطلب على الخام. وبلغت أسعار النفط العالمية نحو 42.66 دولار للبرميل صباح اليوم الجمعة.

وسجلت أميركا الشمالية أداء أسوأ بكثير من بقية أسواق الخدمات العالمية، إذ انخفضت إيرادات شلمبرجير من المنطقة إلى 1.16 مليار دولار من 2.85 مليار دولار قبل عام. وتهاوى إجمالي الإيرادات 38% إلى 5.26 مليار دولار.



وسجلت الشركة مخصصات لانخفاض القيمة قدرها 310 ملايين دولار في الربع الثالث، مما يُضاف إلى أكثر من 12 مليار دولار سجلتها الشركة في الفصلين السابقين.