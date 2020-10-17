"تريدلينج" توقع اتفاقية مع "فريتوس.كوم" لخدمات إدارة الشحن

أعلنت "تريدلينج" منصة التسوق الإلكتروني الموجهة لمعاملات الشركات، توقيع اتفاقية شراكة مع فريتوس.كوم تقدم بموجبها خدمات إدارة وحجز عمليات شحن البضائع بأسلوب بسيط وفعال وبتكلفة منافسة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني، مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: تواصل تريدلينج بذل جهود حثيثة لتعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي، وتعمل على إثراء القيمة المقدمة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المرتكزات الرئيسية لاقتصادنا، من هذه الشراكة حيث ستضع البضائع والخدمات المتوفرة ضمن مناطق أخرى حول العالم في متناول عملائها لتلبية احتياجاتهم بأفضل شكل ممكن. وأشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها تريدلينج لإضافة القيمة وإلقاء الضوء على مكانة الإمارات الريادية في ميادين التجارة ومزاولة الأعمال. ومن خلال هذا التعاون تتمكن الشركات من القيام بنشاطاتها التجارية مع التجار والشركات الأخرى في الصين بكل سلاسة، وفقا لما نقلته صحيفة "البيان".

وقال محمد شبيب، الرئيس التنفيذي لمنصة تريدلينج: بفضل شراكتنا مع Freightos.com، نجحنا بإنشاء نظام لحجز شحن البضائع عبر الإنترنت ضمن منصتنا. وتؤكد هذه الخطوة على جهودنا المتواصلة للارتقاء بسبل مزاولة الأعمال التجارية بين الشركات في المنطقة إلى آفاق جديدة. ولم تتمكن أي شركة في المنطقة من إنجاز مثل هذا التكامل الرقمي المتطور في أنظمة شحن البضائع بأسلوب فريد من نوعه، حيث يقدم تحولاً رقمياً في غاية الأهمية بالنسبة للشركات.