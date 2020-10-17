"ويز إير" تحصل على الموافقة التنظيمية الأخيرة في الإمارات

حصلت شركة "ويز إير" أبوظبي للطيران الاقتصادي، رسمياً على شهادة المشغل الجوي من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني، في بيان اليوم، أن استلام شهادة المشغل الجوي، يُكمل الخطوة الأخيرة في العمليات التنظيمية لبدء خط الطيران وتمثل هذه الشهادة تأكيدا من الهيئة العامة للطيران المدني، بأن شركة Wizz Air أبوظبي للطيران الاقتصادي، تمتثل لجميع المتطلبات المعمول بها وقادرة تماما على الوفاء بمسؤولياتها وإجراء عملية آمنة وفعالة.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من عمليات شهادة المشغل الجوي على مدار ثمانية أشهر، خلال فترة أزمة غير مسبوقة في صناعة الطيران بسبب جائحة كورونا وقيود السفر وإغلاق الدول، وعلى الرغم من ذلك، تمكن ممثلو الهيئة العامة للطيران المدني وشركة ويز إير أبوظبي للطيران الاقتصادي من استيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة المشغل الجوي.

ونقلت الوكالة عن كيس فان شيك المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي قوله: "تلقينا الآن جميع الموافقات التنظيمية لتشغيل خط الطيران".

وأوضحت أن شركة ويز إير أثبتت قدراتها التشغيلية للهيئة العامة للطيران المدني، خلال رحلات توضيحية خاصة، تم إجراؤها على متن أحدث الطائرات المتوفرة حاليا في السوق، وهي طائرة (Airbus A321 Neo)، وتعتبر محركات (Pratt & Whitney GTF)، المتميزة بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم إجراء اعتمادها من قبل السلطات الإماراتية بالتوازي مع عملية شهادة المشغل الجوي.



وتعتبر الشركة مشروع مشترك بين شركة ويز إير المجرية للطيران منخفض التكلفة وشركة أبوظبي التنموية القابضة.