"أبوظبي القابضة" تبحث استحوذاً محتملاً جديداً

أكدت مصادر مطلعة أن شركة أبوظبي التنموية القابضة، تستشرف إمكانية استحواذ محتمل على وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة "باوش هيلث".

وقالت المصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن الشركة تقيّم أعمال "باوش"، المعروفة باسم شركة "آمون للصناعات الدوائية"، في إطار سعيها لتوسيع محفظتها من استثمارات الرعاية الصحية.

وكشفت المصادر أن "آمون" يمكن أن تجلب 700 مليون دولار على الأقل من البيع، مشيرة إلى عدم التوصل بعد إلى اتفاقيات نهائية، وليس هناك يقين من أن المداولات ستؤدي إلى صفقة.

ويمكن لآمون أيضاً أن تجتذب متقدمين آخرين، وفقاً للمصادر.