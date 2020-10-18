STV تقود 30% من استثمارات رأس المال الجريء بالسعودية منذ 2018

قالت إس.تي.في (STV) السعودية اليوم الأحد إنها قادت 30% من "مجموع استثمارات رأس المال الجريء" في المملكة منذ 2018، مما ساهم في خلق فرص العمل والتحول الرقمي، حتى أثناء جائحة كوفيد-19.

أضافت الشركة، التي يبلغ رأس مالها 500 مليون دولار، في تقرير إن شركات محفظتها عالجت "عمليات بقيمة تفوق 3.7 مليار دولار وحققت أكثر من 480 مليون دولار من العوائد".

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وقالت إس.تي.في إنها شاركت في قيادة جولة الاستثمار الأخيرة في شركة كريم للنقل التشاركي ثم تخارجت من الشركة التي تتخذ من دبي مقرا بعد بيعها إلى أوبر تكنولوجيز مقابل 3.1 مليار دولار.

وأوضحت أنها "ساهمت في جولات استثمارية إقليمية بلغت قيمتها 333 مليون دولار، تمثل 16% من مجموع استثمارات رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتابعت إس.تي.في أنها "استثمرت في 11 شركة في تسعة قطاعات". تتضمن الاستثمارات شركة فيزيتا، التي أنشأت خطا هاتفيا يسمح

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