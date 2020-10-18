"السعودي الفرنسي" يعتزم إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال

أعلن البنك السعودي الفرنسي عزمه إصدار صكوك إضافية من الفئة 1 بالريال السعودي.

وقام البنك بتعيين شركة السعودي الفرنسي كابيتال بشكل منفرد كمدير لسجل الاكتتاب ومنسق رئيسي ومدير رئيسي للطرح الخاص المحتمل.

وأشار البنك إلى أنه سيحدد عدد الصكوك المصدرة وقيمتها وفقاً لظروف السوق.

وعن هدف الإصدار، قال إن الغرض من الإصدار المحتمل هو تقوية القاعدة الرأسمالية للبنك وفقاً لإطار اتفاقية بازل 3. ويخضع الطرح المحتمل للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام الصكوك. وسيقوم البنك بالإعلان لمساهميه الكرام عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.