"كهرباء ومياه دبي" بلا ديون بعد سداد آخر سنداتها بـ1.5 مليار دولار

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم انتهاءها من سداد آخر سنداتها المستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تمكنت الهيئة من سداد كامل مبلغ السندات العالمية متوسطة الأجل "GMTN" - مستحقة السداد - والتي تم إصدارها في عام 2010.

وبهذه الخطوة فإن دفاترها وسجلاتها لا تحتوي على أية ديون.

وتماشيا مع النمو الذي تشهده إمارة دبي وبهدف توفير إمدادات موثوقة ذات اعتمادية عالمية المستوى من الكهرباء والمياه لجميع المتعاملين الذين يتجاوز عددهم المليون متعامل دأبت الهيئة على زيادة استثماراتها في البنية التحتية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث تجاوزت قيمة أصولها في الوقت الراهن 175 مليار درهم، أو ما يعادل 47.6 مليار دولار.

موضوع يهمك نسبت صحيفة "قرار" التركية لنائب حزب الشعب الجمهوري عن منطقة هاتاي، محمد قوزال منصور، قوله "كنت أحذر الحكومة (التركية)... سياسي تركي: ألا يوجد بيننا من يرد على السعوديين؟ قصص خاصة

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ينصب تركيز الهيئة على استخدام التقنيات الإحلالية وزيادة الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر".

وأضاف "تزيد قيمة المشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة عن 80 مليار درهم، وهي مشاريع إما جارية أو قيد الإنجاز في السنوات الخمس المقبلة. لا تعتمد الهيئة بالضرورة على قروض جديدة في هذا الصدد وستعتمد على مواردها الداخلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".