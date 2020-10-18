نمو أرباح "ثوب الأصيل" بـ13.6% بالربع الثالث

ارتفعت أرباح شركة "ثوب الأصيل"، بنسبة 8.6% إلى 75.8 مليون ريال بنهاية الـ9 أشهر الأولى 2020 مقارنة بـ69.8 في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "ثوب الأصيل" بنسبة 13.6% إلى 5.9 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ5.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- نمو المبيعات بمعدل 38.22%، وذلك نتيجة دخول منتجات جديدة وتوقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية.



- بالإضافة إلى جهود الشركة لتحسين إدارة النفقات والسيطرة بشكل جيد على التكاليف القابلة للتحكم والاستفادة من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة على جائحة كوفيد- 19.



وقالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 536.5 مليون ريال، مقابل 517.7 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 4%.