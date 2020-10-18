هبوط أرباح "الفخارية" السعودية 38% في الربع الثالث

تراجعت الأرباح الفصلية للشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية 38%، في الربع الثالث من 2020، إلى 0.91 مليون ريال، مقابل 1.47 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما انخفضت الأرباح 68%، مقارنة مع أرباح الربع السابق والتي كانت 2.86 مليون ريال.

وذكرت "الفخارية" أن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود لارتفاع المصاريف التشغيلية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت الفخارية 9.17 مليون ريال، مقابل 3.68 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 149%.

وقالت الشركة إن ارتفاع أرباح التسعة أشهر يعود إلى زيادة المبيعات.