هبوط أرباح "ينساب" بالربع الثالث 8% لـ196 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" 7.7%، في الربع الثالث من 2020، إلى 195.6 مليون ريال، مقابل 212.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت ينساب إن تراجع صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة.

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وقفزت الأرباح بنسبة 336%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق، والتي كانت 44.8 مليون ريال.

وحققت ينساب أرباحا تشغيلية في الربع الثالث 201 مليون ريال، مقابل 296 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 2.1%.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت ينساب أرباحا بعد الزكاة والضريبة 344.9 مليون ريال، مقابل 918.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 62.4%.