"أمانات" تستثمر 18.4 مليون درهم في شركة أميركية

أعلنت أمانات القابضة عن استثمارها مبلغ 18.4 مليون درهم (5 ملايين دولار أميركي) في شركة BEGiN الأميركية المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم.

وأسست (BEGiN) برنامج التعليم المبكر المتميز HOMER كجزء من مخصص جولة الاستثمار في Series C. وتركز الشركة على مراحل التعليم المبكرة وذلك من خلال منصة فعالة تستهدف الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات.

ومن خلال هذا الاستثمار، أصبحت أمانات الشريك الاستراتيجي الرئيسي لـ BEGiN في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع الاستفادة من خبرة أمانات في هذا المجال بالإضافة إلى شبكتها المميزة والداعمة في دفع عجلة النمو في المنطقة، بحسب "البيان" الإماراتية.

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وانضمنت أمانات إلى نخبة من المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الدوليين، مثل شركة LEGO Ventures، Sesame Workshop ، Gymboree Play & Music ، 3One4 Capital، Trustbridge Partners و Interlock Partners.

ويعد هذا الاستحواذ أول استثمار في مجال استثمارات رأس المال المجازف لأمانات ويتماشى مع أهدافها الاستراتيجية في الاستثمار في شركات تكنولوجيا التعليم والصحة المتنامية والتي لديها نموذج عمل جاذب وفريق إدارة قوي وذات نمو إقليمي ورؤية واضحة نحو تحقيق ربحية على المدى القصير والمتوسط.