صحيفة: 13 مليار دولار قروض الوافدين في الكويت

قدرت مصادر مصرفية متوسط نسبة قروض غير الكويتيين إلى إجمالي محفظة القروض الشخصية لدى البنوك بنحو 4 مليارات دينار، أو ما يعادل 13 مليار دولار، بحصة تبلغ 622 مليون دينار للقروض الاستهلاكية، مقابل 3.4 مليار دينار للقروض المقسطة (الإسكانية).

ونقلت المصادر عن دراسة حديثة أن حصة الكويتيين تبلغ 60% من إجمالي القروض الاستهلاكية، مقابل 40% لغير الكويتيين، في حين بلغت نسبة الكويتيين 72% من القروض المقسطة "الإسكانية"، مقابل 28% لغير الكويتيين، بحسب "القبس" الكويتية.

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ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، فإن إجمالي محفظة القروض الشخصية بلغ 16.6 مليار دينار، منها 1.5 مليار دينار قروض استهلاكية، و12.2 مليار دينار قروض مقسّطة، مقابل 2.5 مليار دينار لشراء الأوراق المالية، و364 مليون دينار أخرى.

وأكدت المصادر أن البنوك تنتقي جيداً الفئات التي تقرضها من الوافدين، وفقاً لاعتبارات مشددة، وإنْ كانت سياسات الإقراض تختلف من بنك إلى آخر، وهو ما يجعل حصة قروض الوافدين لبعض البنوك تتجاوز 20% من إجمالي قيمة المحفظة، في حين تنخفض لدى بنوك أخرى إلى ما دون 10%.

وألمحت إلى أن انتهاء فترة تأجيل أقساط القروض في سبتمبر الماضي، وعودة البنوك لاستقطاع الأقساط بنهاية الشهر الجاري، سيظهران على أرض الواقع نسب التعثّر للمقترضين، سواء من الأفراد أو الشركات.

ولفتت إلى أن عودة الحياة وممارسة الأعمال خلال الفترة الماضية وعودة أغلبية الموظفين إلى أعمالهم ترفع سقف التوقّعات، بعدم زيادة نسب التعثّر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، مشددة على أن المخاوف تبقى قائمة من العودة إلى أجواء الحظر مرة أخرى.