آنت تحصل على موافقة هيئة الأوراق المالية لإدارجها في بورصة هونغ كونغ

ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن شركة آنت، وحدة التكنولوجيا المالية التابعة لمجموعة علي بابا الصينية، فازت بموافقة هيئة الأوراق المالية الصينية لإدراجها في بورصة هونغ كونغ.

ولا يزال يتعين على آنت، الحصول على موافقة الهيئة لاستكمال إجراءات الطرح في بورصة شنغهاي، علما أن الشركة كانت قد قدمت طلبًا لإدراجها في لوحة STAR التي تركز على التكنولوجيا في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي.

يُذكر أن الشركة تعتزم جمع 35 مليار دولار من خلال طرح حوالي 11 إلى 15% من أسهمها بالتساوي في بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي، علما أن هذا الطرح يعتبر الأكبر من نوعه في التاريخ.