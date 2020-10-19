كونوكو فيليبس تشتري كونشو ريسورسز مقابل 9.7 مليار دولار

اتفقت كونوكو فيليبس اليوم الاثنين على شراء كونشو ريسورسز الأميركية لإنتاج النفط الصخري مقابل 9.7 مليار دولار، بينما يواصل قطاع الطاقة الاندماج في ظل تراجع أسعار النفط والطلب.

تأتي الصفقة في وقت تغرق فيه شركات أميركية كثيرة لإنتاج النفط الصخري في خسائر ناجمة عن انخفاض أسعار الخام لكنها تسعى جاهدة، على عكس حالات تراجع في السابق، لجمع رأسمال جديد لإعادة هيكلة ديون ثقيلة.

وتتضمن الصفقة مبادلة 1.56 من أسهم كونوكو فيليبس بكل سهم لكونشو، وهو ما يمثل علاوة بحوالي 1.5% فوق سعر يوم الجمعة.

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وسترفع الصفقة كونوكو فيليبس إلى صفوف كبار المنتجين في حوض برميان، حقل النفط الأميركي الرئيسي الذي يمتد من غرب تكساس إلى جنوب شرقي نيو مكسيكو. كما سيجعلها أكبر شركة نفطية أميركية مستقلة حيث ستضخ 1.5 مليون برميل يوميا.

وتضخ كونشو، خامس أكبر منتج من حيث الحجم في حوض برميان، نحو 319 ألف برميل يوميا من آبار منتشرة على أكثر من نصف مليون فدان.

وقالت كونوكو إن الشركة المندمجة ستمتلك نحو 23 مليار برميل من موارد المكافئ النفطي بمتوسط تكلفة توريد أقل من 30 دولارا للبرميل من خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط.