تسلا تصدر سيارات الطراز 3 المصنعة في الصين إلى 10 دول أوروبية

قالت تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الاثنين، إنها ستصدر سيارات الطراز 3 السيدان المصنعة في الصين إلى أكثر من 10 دول أوروبية هذا الشهر.



تشمل تلك الدول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا، حسبما ذكرت الشركة في بيان.

وألغت شركة تسلا سياسة الإرجاع بدون طرح أي أسئلة التي يمكن بموجبها للمشترين الجدد لسياراتها الكهربائية إعادتها واسترداد الأموال بالكامل في غضون سبعة أيام.

موضوع يهمك ألغت شركة تسلا سياسة الإرجاع بدون طرح أي أسئلة التي يمكن بموجبها للمشترين الجدد لسياراتها الكهربائية إعادتها واسترداد... تسلا تلغي سياسة الإرجاع خلال 7 أيام شركات

وتمثل الأخبار نهاية لإحدى استراتيجيات التسويق القوية للرئيس التنفيذي إيلون ماسك (Elon Musk).

واستخدم ماسك سياسة الإرجاع لمدة سبعة أيام بدون طرح أي أسئلة كطريقة للتباهي بمعدلات رضا العملاء المرتفعة عن تسلا، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وكانت الشركة واثقة جدًا من أن المشترين الجدد سيكونون سعداء بشراء السيارة، لدرجة أنهم لن يستخدموا عرض تسلا، وهو أمر لم يسمع به عمليًا في صناعة السيارات القياسية.

وعززت السياسة أيضًا فكرة أن سيارات تسلا تشبه المنتجات الإلكترونيات الاستهلاكية، التي يمكنك طلبها وتخصيصها عبر الإنترنت وتسليمها إلى باب منزلك ثم إعادتها إذا لم تكن راضيًا.

ولا يوجد سبب ملموس وراء إزالة تسلا للسياسة، وتم حذف أي ذكر لها من موقع الشركة على الويب.