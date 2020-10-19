اليوم.. بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لـ "زين السعودية"

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) عن تاريخ بدء مرحلة الاكتتاب وفترة تداول حقوق الأولوية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية والتي سوف تبدأ اليوم الاثنين 19 أكتوبر. على أن تنتهي فترة التداول يوم الإثنين 26 أكتوبر مع استمرار مرحلة الاكتتاب حتى يوم الخميس 29 أكتوبر.

وكانت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" قد أعلنت في وقت سابق موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة إلى 8.9 مليار ريال بنسبة 100.3%، وذلك عن طريق طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 450 مليون سهم عادي.

وبلغ عدد الأسهم بعد الزيادة أكثر من 898 مليون سهم، بنسبة زيادة 1.003 لكل سهم.

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وارتفع سهم "زين" على إثر هذه الأخبار بالحد الأقصى بنسبة 9.9% إلى 17,66ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو رسملة جزء من المبالغ المستحقة على "زين السعودية" لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيلات المرابحة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 01/03/1442هـ الموافق 18/10/2020م.

إلى ذلك، أعلنت "زين السعودية" تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وستكون بداية فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة في تاريخ 1442-03-02 الموافق 2020-10-19 .

وتنتهي فترة تداول حقوق الأولوية في تاريخ 1442-03-09 الموافق 2020-10-26، بينما تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في تاريخ 1442-03-12 الموافق 2020-10-29.