"العربي الوطني" يعتزم إصدار صكوك مقومة بالدولار

أعلن البنك العربي الوطني عزمه إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الثانية مقوّمة بالدولار الأميركي من خلال طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين.

وقام البنك العربي بحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" بتعيين شركة اتش اس بي سي بي ال سي وشركة جي. بي. مورجان للأوراق المالية بي ال سي كمدير الاكتتاب وسجل الاكتتاب، بالإضافة إلى شركة العربي الوطني للاستثمار كمدير للاكتتاب، لعقد مكالمات مع المستثمرين المحليين والدوليين ابتداءً من 19 أكتوبر 2020م.

وقد صدرت موافقة مجلس إدارة البنك في 22 سبتمبر 2020، على إصدار وطرح الصكوك وفقًا لظروف السوق واحتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

وسيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.