"المراكز العربية" تدشن أكبر دار للسينما في السعودية

أعلنت شركة المراكز العربية أن تعلن عن نجاحها في افتتاح أكبر دار للسينما في السعودية بمركزها التجاري "الظهران مول" يوم الخميس الموافق 15 أكتوبر 2020م.

وتضم هذه الدار 18 شاشة سينمائية بطاقة استيعابية 2,368 مقعدًا على مساحة تبلغ 9,663 مترًا مربعًا من إجمالي المساحات القابلة للتأجير بالظهران مول.

وسوف يتم تشغيل هذه الدار بواقع 50% من طاقته الاستيعابية حتى إشعار آخر، بما يتوافق مع تدابير الصحة والسلامة التي تتبناها الشركة، علمًا بأنه يتم تحفيز الزوار على شراء تذاكرهم من خلال أحد ماكينات صرف التذاكر الآلية الخمس التابعة للدار.

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وكانت شركة المراكز العربية، قد أعلنت في وقت سابق عن تدشين عدد من دور السينما الجديدة بمراكزها التجارية في شهر أغسطس الماضي.

وتقع هذه الدور في مركز "الجبيل مول" بمدينة الجبيل، ومركز "الإحساء مول" بمدينة الهفوف، ومركز "هيفاء مول" بمدينة جدة، وفقا لبيان الشركة للسوق المالية السعودية تداول.

ويمثل إطلاق دور السنيما المشار إليها أعلاه الإضافة الخامسة والسادسة والسابعة على التوالي ضمن برنامج تدشين دور السينما بمراكز الشركة التجارية، وذلك بعد نجاحها في تدشين أربعة من دور السينما بمراكز "مول العرب" بمدينة جدة، و"الحمراء مول" بمدينة الرياض، و"النخيل مول" بمدينة الدمام، و"يوو ووك" بمدينة الرياض.

وتتوقع الشركة تدشين 13 دور سينما إضافية بمراكزها التجارية خلال العامين الحالي والمقبل وحتى شهر أغسطس 2021، الأمر الذي سيثمر عن ترسيخ مكانة مراكز الشركة التجارية باعتبارها الوجهة المفضلة للزوار للترفيه والتسلية.