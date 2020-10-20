أبرز 4 هواتف أندرويد تنافس بقوة سلسلة آيفون 12

تعتبر سلسلة هواتف آيفون 12 الجديدة من آبل من أهم الهواتف التي يتمنى الكثير من المستخدمين الحصول عليها، بالرغم من أسعارها الباهظة نوعا ما، بداية من الطراز الأصغر iPhone 12 Mini الذي يبدأ من 699 دولارا وانتهاءً بالطراز الأكبر iPhone 12 Pro Max الذي يبدأ سعره من 1099 دولارا.

ومع ذلك، فإن هناك الكثير من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد التي يمكن أن تكون بديل إذا كنت تفضل استخدام نظام التشغيل أندرويد، بحسب البوابة العربية للأخبار التقنية.

وهذه أبرز 4 هواتف أندرويد بديلة لسلسلة هواتف آيفون 12 في عام 2020:

1- سلسلة هواتف Galaxy S20 من سامسونغ

قدمت شركة سامسونغ الكورية والمنافسة لشركة آبل في هذا العام 4 هواتف أندرويد ضمن سلسلة (جالاكسي إس 20) Galaxy S20 الرائدة، وتشترك جميع الهواتف في العديد من الميزات أبرزها: المعالج القوي، والشاشة من نوع (Dynamic AMOLED) وذات معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتزا – مما يجعل الرسوم المتحركة تبدو أكثر سلاسة – والبطاريات ذات السعة الكبيرة، وكذلك مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ودعم اتصال شبكات الجيل الخامس، بالإضافة إلى ميزة مقاومة الماء، ودعم الشحن اللاسلكي العكسي.

2- هاتف Galaxy Note 20 Ultra

يأتي هاتف Galaxy Note 20 Ultra من سامسونغ بسعر يبدأ من 1300 دولار، وهو من أفضل هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، حيث يحتوي الهاتف على شاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X Infinity-O) بقياس 6.9 بوصات، وبدقة 3088×1440 بكسلًا، مع دعم تقنية +HDR10، كما تمتاز بأنها تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزا.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات.

3- هاتف OnePlus 8 Pro

قدمت شركة OnePlus للمرة الأولى هاتفا ينتمي لفئة الهواتف الرائدة في 2020، وهو هاتف OnePlus 8 Pro بسعر يبدأ من 999 دولارا، ولكن مقابل هذا السعر ستحصل على ميزات مثل دعم ميزة الشحن اللاسلكي بقدرة 30 واطًا وميزة مقاومة الماء لأول مرة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع( Fluid AMOLED) بقياس 6.7 بوصات، تدعم معدل التحديث بقدرة 120 هرتزًا، وتدعم تقنية +HDR10، ويعمل الهاتف بمعالج ( (Snapdragon 865، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

4- هاتف Google Pixel 5

عادةً ما يتم الإعلان عن سلسلة Pixel من غوغل على أنها مكافئ لهاتف آيفون من آبل، ولا يزال هذا صحيحا من نواح كثيرة، حيث يقدم هاتف Pixel 5 الرائد الدعم لمدة ثلاث سنوات لنظام التشغيل أندرويد مع ميزات حصرية وكاميرا موثوقة ورائعة.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بقياس 6 بوصات وبدقة 2340×1080 بكسلًا، مع دعم تحديث يبلغ 90 هرتزًا، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بسعة 4,080 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا، ويعمل بمعالج Snapdragon 765G الذي يدعم شبكات الجيل الخامس.