آيفون 12 قد لا يدعم الجيل الخامس!

يدعم أحدث هاتف آيفون 12 من شركة آبل شبكات الجيل الخامس (5G)، لكن ليس إذا كنت تستخدم الجهاز في وضع بطاقة (SIM) المزدوجة، وذلك وفقًا لوثيقة تدريب داخلية من آبل تكشف عن المشكلة.

ويُعد وضع بطاقة (SIM) المزدوجة بمثابة ميزة وفرتها شركة آبل لأول مرة مع هاتف (iPhone XS)، وهي مفيدة لأولئك الذين يسافرون أو يقيمون في الخارج أو الأشخاص الذين لديهم خطوط عمل وشخصية على الجهاز نفسه.

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وتسمح الميزة لكل من خط (Nano SIM) الفعلي وخدمة البيانات فقط من شركة اتصالات أخرى باستخدام (eSIM) في وقت واحد.

ويتميز (iPhone XS) و (iPhone XS Max) و (iPhone XR) وما بعده بدعم ميزة وضع بطاقة (SIM) المزدوجة مع بطاقة (nano-SIM) و (eSIM).

وتعتبر (eSIM) بمثابة بطاقة (SIM) رقمية تسمح لك بتنشيط خطة بيانات الجوال من مزود الشبكة الخاص بك دون الحاجة إلى استخدام (nano-SIM) فعلية.

ومن الواضح أن هذا الأمر يتعارض مع قدرة آيفون 12 على العمل عبر شبكات الجيل الخامس، على الأقل في الوقت الحالي.

وتقول آبل في مستند يسمى "ما تحتاج إلى معرفته حول (5G) عبر آيفون": عند استخدام خطين في وضع بطاقة (SIM) المزدوجة، فإن بيانات الجيل الخامس غير مدعومة في أي من الخطين، وستعود إلى الجيل الرابع.

وأضافت: إذا كان العملاء يستخدمون (eSIM) فقط وكانوا مشتركين في خطة خدمة ومشغل شبكة داعم لشبكة (5G)، فسيكون لديهم وصول إلى شبكة الجيل الخامس.

وبحسب ما ورد تخطط شركة آبل لإصدار تحديث في وقت لاحق من هذا العام لإصلاح المشكلة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع (MacRumors)، الذي يستشهد بوثيقة داخلية من شركة فيريزون توضح بالتفصيل دعم الشركة لشبكات الجيل الخامس لأجهزة آيفون.

ويمكنك في الوقت الحالي الوصول إلى شبكات (5G) عبر آيفون 12 إما من خلال خط (Nano SIM) أو (eSIM)، طالما أنك تستخدم خطًا واحدًا فقط في وقت واحد، مما يعني أنه يتعين على مستخدمي (eSIM) إزالة البطاقة الفعلية من الهاتف للوصول إلى سرعات (5G).