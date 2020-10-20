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رويترز: Didi تستعد لطرح عام أولي في بورصة هونغ كونغ بـ2021

المصدر: العربية.نت
شركة ديدي للنقل الصينية
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تعتزم شركة "Didi" الصينية جمع مليارات الدولارات من خلال طرح عام أولي في بورصة هونغ كونغ في النصف الأول من العام المقبل ، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

وتجري الشركة محادثات أولية مع بنوك استثمارية لترتيب عملية الطرح، مستهدفة الحصول على تقييم بأكثر من ستين مليار دولار ، بحسب ما ذكرته المصادر.

يُذكر أن Didi تعتبر من أهم الشركات الصينية المتخصصة بتقديم خدمات توصيل الركاب من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، وهي شركة مدعومة من قِبل "سوفت بنك"، وعلي بابا، و Tencent.

يُشار إلى أن مجموعة Softbank تعتبر أكبر مستثمر في شركات التكنولوجيا المتخصصة بتقديم خدمات التوصيل من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، أبرزها شركة أوبر الأميركية و Didi Chuxing الصينية.

كلمات دالّة

#النقل التشاركي, #Didi Chuxing, #أوبر, #سوفت بنك
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