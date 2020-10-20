السويد تحظر هواوي وZTE من تطوير شبكة الجيل الخامس

حظرت السويد اليوم الثلاثاء، استخدام معدات الاتصالات التابعة لكل من هواوي وZTE الصينيتين لتطوير شبكتها للجيل الخامس قبيل ترسية مرتقبة على العقود الشهر المقبل.

وانضمت بذلك السويد للعديد من البلدان الأوروبية في حظر الشركتين الصينيتين وذلك من مخاوف أمنية.

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وذكرت هيئة البريد والاتصالات في السويد أن تحديد شروط الترخيص يرجع إلى تقييم من القوات المسلحة في البلاد حيث ذكر أن الصين واحدة من أكبر التهديدات على السويد.

قال رئيس شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز، الشهر الماضي، إن سلاسل إمدادها تتعرض لهجوم من الولايات المتحدة، داعياً واشنطن لإعادة النظر في القيود التجارية التي تفرضها وتضر الموردين في أنحاء العالم.

وتواجه هواوي، أكبر مصنع لمعدات اتصالات الهواتف المحمولة والهواتف الذكية، ضغوطا بفعل قيود تجارية أميركية تهدف لعرقلة وصول الشركة للشرائح ذات الاستخدام التجاري.

وتقول واشنطن، إن هواوي أداة تستخدمها الصين للتجسس وفرضت منذ 15سبتمبر أيلول قيودا جديدة تمنع الشركات الأميركية من التوريد للشركة أو خدمتها.