قفزة المخصصات تهوي بأرباح "الإمارات دبي الوطني" بـ65%

تراجعت الأرباح الفصلية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 65% لتصل إلى 1.56 مليار درهم.

وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين عند 2.18 مليار درهم.

وأظهرت البيانات المالية للبنك ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 40% لتصل إلى 2.15 مليار درهم.

موضوع يهمك بدأ بنك الإمارات دبي الوطني إجراء محادثات أولية للاستحواذ على وحدة البنك اللبناني "بلوم بنك" في مصر.يأتي ذلك بعد انفجار... ENBD يجري محادثات أولية للاستحواذ على "بلوم بنك" مصر بنوك وتمويل

يضاف إلى ذلك تضمين الفترة المقابلة من العام الماضي أرباحا غير مكررة بقيمة 2.3 مليار درهم من بيع حصة في شركة نتورك.

وبعد استثناء هذا البند، تكون الأرباح الفصلية قد تراجعت بنسبة 42%.

نتائج مجموعة الإمارات دبي الوطني تأثرت سلبا كذلك، بتحول ذراعه الإسلامي "بنك الإمارات الإسلامي" إلى الخسارة.

حيث سجل خسائر بقيمة 320 مليون درهم في الربع الثالث، مقارنة بأرباح بقيمة 260 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزا البنك تسجيل هذه الخسائر إلى ارتفاع مخصصات انخفاض القيمة نتيجة لتأثير جائحة كورونا على القطاع.

ووصلت خسائر انخفاض القيمة الفصلية إلى 496 مليون درهم مقارنة مع 180 مليون درهم في الفترة المقابلة.



وتراجع الدخل الفصلي من أنشطة التمويل بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 500 مليون درهم.