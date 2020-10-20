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إمباور ترسي عقود بناء محطة جديدة باستثمار 190 مليون درهم

المصدر: العربية.ت
إمباور
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أعلنت "مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي" (إمباور)، عن ترسية مجموعة عقود لتشييد محطة التبريد الرابعة في منطقة "الخليج التجاري" بدبي، باستثمارات إجمالية تصل إلى 190 مليون درهم، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن تبريد.

وستضيف المحطة الجديدة إلى إجمالي طاقة التبريد لمشروع إمباور في "الخليج التجاري" الذي يعد أكبر مشروع تبريد مناطق في العالم عند اكتماله، بطاقة إجمالية تبلغ 350 ألف طن تبريد من 6 محطات تبريد.

وتأتي ترسية العقود عشية إنجاز أعمال الأساسات الخاصة بتشييد المحطة الجديدة في هذه المنطقة، والتي تشهد طلباً متزايداً على خدمات التبريد.

وستبدأ المحطة بإنتاج المياه المبردة في الربع الثالث من عام 2021، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"إمباور" أحمد بن شعفار، "إن المؤسسة تقدم حالياً خدمات تبريد المناطق في الخليج التجاري عبر 3 محطات بطاقة إجمالية تصل إلى 135,000 طن تبريد، وتغطي خدماتها أكثر من 62% من المباني الموجودة في منطقة الخليج التجاري".

كلمات دالّة

#مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي, #محطات تبريد, #الخليج التجاري, #إمباور
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