ارتفاع أرباح "أسمنت اليمامة" بـ40% لـ250 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "أسمنت اليمامة"، بنسبة 40% إلى 249.6 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020، مقارنة بـ178.5 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "أسمنت اليمامة" بنسبة 42% في الربع الثالث إلى 77.7 مليون ريال، مقارنة بـ54.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

موضوع يهمك تراجعت الأرباح الفصلية لشركة أسمنت اليمامة في الربع الثاني من 2020، إلى 47.8 مليون ريال، مقابل 53.1 مليون ريال، في الربع... انخفاض أرباح أسمنت اليمامة 10% لـ47.8 مليون ريال بالربع الثاني شركات

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



1- ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



2- ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.



وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:



1- ارتفاع كمية المبيعات للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.



2- انخفاض المصاريف العمومية والإدارية للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.



3- ارتفاع الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق.



كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 3812.69 مليون ريال، مقابل 3560.59 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 7.08%.