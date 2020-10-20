ارتفاع أرباح "سدافكو" بـ14% لـ141 مليون ريال بـ6 أشهر

ارتفعت أرباح الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، إلى 140.8 مليون ريال بنهاية النصف الاول المنتهي فى سبتمبر 2020 بنسبة 14.4%، مقارنة بـ123 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، ارتفعت أرباح "سدافكو" بـ8% لـ70 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ65.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



- ارتفاع المبيعات والاثر الايجابي للمصروفات نسبة الى المبيعات، حيث بلغت صافي المبيعات في هذا الربع 535 مليون ريال سعودي بزيادة 2.7% ( 14.3 مليون ريال سعودي ) عن نفس الربع من العام السابق.زاد الاستهلاك من مبيعات الحليب بنسبة 2% ، ومعجون الطماطم بنسبة 15% ، كما ارتفعت مبيعات الايس كريم بنسبة 2%، كما بلغت الحصة السوقية من الحليب 28.2% ، ومعجون الطماطم 50.3% والآيسكريم 25.7%.



- انخفاض مصروفات البيع والتوزيع عن العام السابق بمبلغ 4.6 مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض مصروفات الدعاية والإعلان.



- انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 1.1 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة فرض نظامي رقابي أكبر على المصروفات.



- تحقيق هامش ربح إيجابي بلغ 33.0% مقابل 33.9% لنفس الربع من العام الماضي.