"كيان السعودية" تتكبد 943 مليون ريال خسائر خلال تسعة أشهر

تكبدت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات خسائر فصلية في الربع الثالث من 2020، بلغت 28.2 مليون ريال، مقابل أرباح 1.26 مليون ريال.

وانخفضت الخسائر 93%، مقارنة مع خسائر الربع السابق والتي كانت 398 مليون ريال.

وأرجعت كيان خسائر الربع الثالث إلى انخفاض في متوسط أسعار بيع المنتجات، على الرغم من ارتفاع في الكميات المباعة وانخفاض في متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض في تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تكبدت الشركة 943 مليون ريال، مقابل 469.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بارتفاع في قيمة الخسائر 101%.