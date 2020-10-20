تراجع أرباح "سافكو" الفصلية 4% لـ397.5 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة الأسمدة العربية السعودية "سافكو"، في الربع الثالث من 2020، بنسبة 4%، إلى 397.5 مليون ريال، مقابل 414.2 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

فيما ارتفعت أرباح الربع الثالث بنسبة 10.5%، مقارنة مع الأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 359.8 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لسافكو في الربع الثالث 388 مليون ريال، مقابل 364 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 4.3%.

موضوع يهمك عندما جرى صك مصطلح "يونيكورن" للإشارة إلى الشركات الناشئة التي تتجاوز قيمتها مليار دولار في عام 2013، كانت هناك 40 شركة... أكبر 10 شركات يونيكورن قيمتها تتجاوز نصف تريليون دولار قصص خاصة

وقالت سافكو إن تراجع أرباح الربع الثالث مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة، انخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار

وذكرت أن ما حد من أثر هذا الانخفاض ارتفاع الكميات المباعة لمنتجات الشركة، وارتفاع بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الحالي المتعلق بتحصيل الشركة أرباحها من أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت سافكو أرباحا بلغت قيمتها 1.06 مليار ريال، مقابل 929.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 6%.