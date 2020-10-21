أبوظبي الأول يوافق على نقل رخصة بنك الخليج الأول لـ ADQ

وافقت الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الأول على نقل ملكية الرخصة المصرفية لبنك الخليج الأول سابقا إلى شركة القابضة ADQ.

وتخطط القابضة ADQ تأسيس بنك رقمي جديد مقره العاصمة الإماراتية أبوظبي، وبرأسمال أولي يقدر بملياري درهم.

وبحسب الاتفاق سيحصل بنك أبوظبي الأول على حصة تقدر بـ10% في البنك الجديد مع أفضلية الحصول على حصة 10% إضافية من الأسهم في حال طرح البنك الجديد للاكتتاب العام مستقبلا.

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وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ADQ، تستشرف إمكانية استحواذ محتمل على وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة "باوش هيلث".

وقالت المصادر لوكالة "بلومبيرغ" إن الشركة تقيّم أعمال "باوش"، المعروفة باسم شركة "آمون للصناعات الدوائية"، في إطار سعيها لتوسيع محفظتها من استثمارات الرعاية الصحية.

وكشفت المصادر أن "آمون" يمكن أن تجلب 700 مليون دولار على الأقل من البيع، مشيرة إلى عدم التوصل بعد إلى اتفاقيات نهائية، وليس هناك يقين من أن المداولات ستؤدي إلى صفقة.

ويمكن لآمون أيضاً أن تجتذب متقدمين آخرين، وفقاً للمصادر.