للبيع بألف دولار .. عملاق صيني كانت قيمته 1.4 مليار دولار

كانت شركة رينرينش أحد أكبر شركات اليونيكورن الصينية (التي تزيد قيمتها عن مليار دولار) المدعومة بمستثمرين كبار منهم جولدمان ساكس، وتينسنت القابضة، والآن يمكن للشركة أن تباع بما يزيد قليلا عن ألف دولار.

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والشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها، والتي بلغ تقييمها 1.4 مليار دولار في جولة تمويلية منذ نحو عامين فقط، تسعى حاليا إلى بيع أصولها الرئيسية إلى شركة "58.com" بما يعادل 10 آلاف دولار هونغ كونغ (1290 دولار أميركي)، وفقا لما نقلته بلومبيرغ عن مصادر مطلعة.

وقال شخصان إن الشركة المتخصصة في الإعلانات المبوبة، ستستحوذ على أصول رينرينش في هونغ كونغ، فيما ستقدم 4 ملايين دولار على الأقل في صورة قروض لعملياتها الرئيسية في الصين، وفقا لمصادر مطلعة. ولم ينته الطرفان من الاتفاقية، وقد لا يكملانها.

وقد تنقذ هذه الاتفاقية منصة تجارة السيارات، التي تواجه أزمات مالية. والشركة التي تأسست في 2014، هي عبارة عن منصة لبيع السيارات المستعملة، وذاع صيتها نظرا للعمولة الأقل التي كانت تحصل عليها مقارنة بعمولة التجار الآخرين.

وفي عام 2018، حصلت الشركة على تمويل يقدر بـ 300 مليون دولار من خلال جولة قادها جولدمان ساكس.

لكن المنافسة الشرسة التي واجهتها الشركة، بجانب جائحة كورونا التي تسبب في عرقة أعمال الشركة، أدت إلى تجفيف منابع الأموال لدى الشركة.