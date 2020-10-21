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محافظ المركزي: الصين ستخلق توزانا بين النمو والتصدي للمخاطر

المصدر: بكين – رويترز
البنك المركزي الصيني
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قال محافظ البنك المركزي الصيني يي قانغ، اليوم الأربعاء، إن الصين ستخلق توازنا بين استقرار النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر.

وصرح خلال منتدى مالي في بكين بأنه يتوقع استقرار معدل الاستدانة إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين في العام المقبل بعد زيادتها في 2020.

وجاء نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من العام أضعف من المتوقع، مما سلط الضوء على بواعث القلق من تأثير تنامي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم على الطلب بأكبر مستورد للخام في العالم.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، بينما توقع المحللون نموه 5.2%، حسبما أظهرته البيانات الحكومية.

وكبحت شركات التكرير في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، معدلات معالجة الخام في سبتمبر أيلول.

وأظهرت البيانات الصينية تباطؤ النمو على صعيد السلع والخدمات، بينما جاءت بيانات معالجة الخام "مخيبة للآمال"، حسبما قاله هوي لي، الاقتصادي لدى مؤسسة عبر البحار الصينية المصرفية.

وقال لي "من المرجح أن نشهد أداء ضعيفا للأسعار حتى نهاية اليوم".

كلمات دالّة

#فيروس كورونا, #اقتصاد الصين, #الاقتصاد العالمي, #المركزي الصيني
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