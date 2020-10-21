خط شحن مباشر من جبل علي إلى ميناء حيفا الإسرائيلي

قالت شركة الشحن الإسرائيلية زيم، اليوم الأربعاء، إنها ستقدم خدمة مباشرة لميناء جبل علي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومع الخط الجديد، تنضم زيم لعدد من المنافسين الدوليين، من بينهم إم.إس.سي وميرسك، في الإعلان عن الربط بين إسرائيل



وقالت زيم إن خطها سينقل الشحنات من جبل علي إلى ميناء حيفا الإسرائيلي على البحر المتوسط والعكس ويتيح خدمة من إسرائيل وشرق البحر المتوسط للإمارات.

موضوع يهمك وقع وفد إماراتي في إسرائيل، الثلاثاء، مجموعة من الاتفاقيات تشمل الطيران والتأشيرات، وذلك في أول زيارة رسمية لمسؤولين من... تفاصيل 4 اتفاقيات اقتصادية تم توقيعها بين الإمارات وإسرائيل اقتصاد





تجدر الإشارة إلى أن كينون هولدنغز تمتلك حصة 32% في زيم. والإمارات منذ اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات.

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي في زيم راني بن يهودا إن الخدمة المباشرة الجديدة من وإلى الإمارات ستقود لنمو مستقبلي "فضلا عن زيادة أخرى لمدى محفظة خدماتنا".

وكان وفد إماراتي في إسرائيل، قد وقع الثلاثاء، مجموعة من الاتفاقيات تشمل الطيران والتأشيرات، وذلك في أول زيارة رسمية لمسؤولين من البلد الخليجي منذ أن قامت الدولتان بتطبيع العلاقات الشهر الماضي.

ويتطلع اقتصادا الإمارات وإسرائيل المتضرران جراء فيروس كورونا المستجد، إلى جني ثمار الاتفاق.

وقد تم توقيع اتفاقيات في مجال الطيران وحماية الاستثمار والإعفاء من التأشيرات والعلوم والتكنولوجيا.

كما وقع ممثلو الحكومتين اتفاقاً يسمح بـ28 رحلة تجارية أسبوعيا بين الدولتين.

وقال رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية آدم بوهلر، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات المتحدة ستؤسس صندوقا لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي.

وأضاف بوهلر أن الصندوق يهدف لخلق استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

وتوقع بوهلر، في حديثه خلال مناسبة وصول أول وفد رسمي إماراتي إلى إسرائيل، توفير تمويل للتمكن من تحديث نقاط التفتيش التي تديرها إسرائيل للفلسطينيين.

وفي سياق متصل، قالت شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية إي.إيه.بي.سي، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقا مبدئيا للمساعدة في نقل النفط من الإمارات العربية المتحدة إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر وميناء عسقلان على ساحل البحر المتوسط.