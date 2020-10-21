طرح شبكات 5G في الصين يحلق بأرباح "إريكسون"

أعلنت شركة إريكسون السويدية، اليوم الأربعاء، أن أرباحها الفصلية الأساسية تجاوزت تقديرات السوق بدعم من ارتفاع هوامش الربح وطرح شبكات الجيل الخامس في الصين، وقالت إنها "أكثر ثقة" في تحقيق أهدافها للعام الحالي.



وفازت إريكسون بنحو 112 عقدا لشبكات الجيل الخامس إذ تبني المزيد من شركات الاتصالات شبكات الجيل المقبل وفي الوقت الذي يؤدي فيه الضغط الدبلوماسي الذي تمارسه الولايات المتحدة لإبعاد شركة هواوي الصينية التي تتصدر هذا القطاع من المزيد من البلدان.



ووفقا لتقديرات رفينيتيف، فقد زادت الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثالث إلى 9 مليارات كرونة سويدية (مليار دولار أميركي) مقارنة مع 6.5 مليار قبل عام وهو ما يتجاوز متوسط التوقعات بزيادة الأرباح إلى 6.98 مليار كرونة.

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وزاد إجمالي الإيرادات 1% إلى 57.5 مليار كرونة سويدية.



وزادت هوامش الربح الإجمالية للمجموعة، باستثناء تكاليف إعادة الهيكلة، إلى 43.2% في الربع الثالث مقارنة مع 37.8% قبل عام.



وقال كارل ميلاندر الرئيس التنفيذي للشركة لرويترز "كان طرح الجيل الخامس في الصين الدافع الأساسي في هذا الربع".



وذكرت الشركة أن العقود في الصين يجري تطويرها وفقا للخطة وتساهم في الأرباح في الربع الثالث ومن المتوقع أن تشهد مزيدا من التحسن.



وعلى العكس من منافستها نوكيا، فازت إريكسون التي تتخذ من السويد مقرا بعقود من الشركات الثلاث الرئيسية لتشغيل الاتصالات في الصين لتوريد معدات راديو لشبكات الجيل الخامس.