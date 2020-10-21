"بن داود القابضة" للعربية: الديون حالياً عند مستوى الصفر لدى الشركة

قال أحمد بن داود، الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة، إن المركز المالي لديون الشركة عن مستوى صفر، وإن خطط الشركة التوسعية ستتم من مصادر تمويلية ذاتية ولا داعي للاقتراض.

وأضاف بن داود في لقاء مع "العربية" أن معدل السيولة النقد لدى الشركة فوق 80% خلال 2019.

وأضاف بن داود "تشير الدراسات الحديثة إلى أن حجم سوق التجزئة للمواد الغذائية يصل إلى 57 مليار ريال وبمعدل 5% بحلول عام 2024، لذلك تستهدف التوسع بفتح 100 فرع، وصولاً لعام 2024 بمتوسط افتتاح 6 فروع سنوياً.

موضوع يهمك أظهرت وثيقة أصدرها أحد‭ ‬البنوك التي تقود إصدار "الاتحاد للطيران" لصكوك أن الشركة تعتزم بيع صكوك "تحول" مقومة... "الاتحاد للطيران" تعتزم إصدار صكوك "تحول" بمليار دولار شركات

وحول تأثيرات جائحة كورونا على التسوق، قال بن داود إن المساحات الكبيرة لمراكز التسوق "سوبر ماركت" و"هايبر ماركت" أعطت المتسوقين الأريحية خلال فترة الجائحة وهو ما ساعد بارتفاع الطلب. "الاختلاف هو عدد الزيارات أقل لكن بحجم سلة أكبر، أما بعد الجائحة فالزيارات أكثر لكن حجم سلة أصغر".

وأكد بن داود أن الشركة كانت سباقة في إدخال التسوق الإلكتروني. "منصتنا انطلقت منذ 3 سنوات وساهمت الخبرات المتراكمة في دعم الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة وقت الجائحة والوصول لدرجة عالية من الأريحية والرضا للعملاء خلال تجربة التسوق الإلكتروني".

ارتفع سهم بن داود بالحد الأقصى مع بدء إدراجه في السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء.

وحقق السهم مكاسب بنسبة 10%، ليصل إلى 105.5 ريال، بتداولات نشطة جداً.

وبلغت قيمة التداولات على السهم عند الساعة 11:33 بتوقيت السعودية، نحو 3.1 مليون ريال، وكمية التداول 31 ألف سهم.

وفاقت طلبات الشراء 20 مليون سهم.

وكانت "تداول"، قد أعلنت أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة بن داود القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من اليوم الأربعاء، برمز تداول 4161 وبالرمز الدولي SA154HG210H6 وعلى أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10%.

وأعلنت شركة بن داود القابضة مع شركة غولدمان ساكس العربية السعودية، وجي بي مورغان العربية السعودية، بصفتيهما مستشارين ماليين، عن اختتام عملية الاكتتاب العام الأولي على أسهمها الخاصة بشريحة المكتتبين الأفراد، حيث شهدت اكتتاب 324 ألف مكتتب من الأفراد ضخوا 3.06 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 1396%.

وتم تخصيص 7 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص 0.05964%.

وأشارت إلى أنه سيتم معالجة عملية التخصيص النهائي والمبالغ المستردة (إن وجدت) في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2020.

وكانت عملية بناء سجل الأوامر قد شهدت طلبات بلغت 106.9 مليار ريال، وتم تغطية الاكتتاب بنسبة 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة وفقًا للتقسيم التالي:

- الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية 1747%.

- المستثمرون غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب المؤهلون، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة) 445%.

- جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) 2677%.

إلى ذلك، تمت تغطية اكتتاب الصناديق العامة والصناديق الخاصة والمحافظ الاستثمارية التقديرية بنسبة 1747%، وبنسبة 445% للمستثمرين غير السعوديين (من ضمنهم المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي، والمستثمرون الأجانب، والمستثمرون غير المقيمين عن طريق اتفاقيات المبادلة، أخيرا تغطية اكتتاب جهات أخرى (ومنها المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمؤسسات المالية والأشخاص المرخص لهم) بنسبة 2677%.