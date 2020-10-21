الصناعات الزجاجية تسجل 2.6 مليون ريال أرباح فصلية

أعلنت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، اليوم الأربعاء، عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من العام الجاري، محققة أرباحاً قدرها 2.6 مليون ريال، مقابل 6.6 مليون ريال خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، سجلت الشركة خسائر بلغت 5.1 مليون ريال مقابل 3.3 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 54.54%.

وعزت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى:

(1) انخفاض في الخسائر التشغيلية للعبوات الزجاجية نتيجة ارتفاع المبيعات.

(2) زيادة حصة أرباح الشركة من الشركات الشقيقة العاملة في الزجاج المسطح نتيجة لتحسن الأداء المالي.

وعزت الزيادة في صافي الخسارة إلى:

(1) زيادة في الخسائر التشغيلية من العبوات الزجاجية بسبب انخفاض المبيعات، والتي تأثرت في السوق المحلي وسوق التصدير بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.

(2) انخفاض حصة أرباح الشركات الزميلة العاملة في الزجاج المسطح بسبب انخفاض المبيعات التي تأثرت في السوق المحلي وسوق التصدير، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا.