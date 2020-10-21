نمو أرباح الاتصالات السعودية الفصلية 0.7% لـ2.76 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" في الربع الثالث من 2020، بنسبة 0.7%، إلى 2.76 مليار ريال، مقابل 2.74 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح 1.54%، مقارنة بالأرباح المحققة في الربع السابق والتي كانت 2.72 مليار ريال.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2020، حققت إس تي سي أرباحا بلغت 8.4 مليار ريال، مقابل 8.3 مليار ريال، بنمو طفيف 0.69%.

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وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من 2019، بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 13.26% بما يعادل 1.050 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 5.43% بما يعادل 768 مليون ريال وانخفاض تكاليف الإيرادات بنسبة 4.56% بما يعادل 282مليون ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 919 مليون ريال، بسبب ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 524 مليون ريال نتيجة لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الربع الحالي، وارتفاع مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 419 مليون ريال.

كما تم خلال الربع الحالي تسجيل إيرادات (ومصاريف) أخرى بمبلغ 338 مليون ريال مقارنة بمبلغ 254 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 113 مليون ريال.

مقارنة الأرباح مع الربع السابق

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثالث من العام 2020م بمبلغ 41 مليون ريال مقارنة بالربع السابق من العام الحالي بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 7.55% بما يعادل 630 مليون ريال نتيجة لانخفاض تكاليف الإيرادات بنسبة 10.16% بما يعادل 669 مليون ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 233 مليون ريال، بسبب ارتفاع كلاً من المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 156 مليون ريال ومصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 49 مليون ريال.

كما تم خلال الربع الحالي تسجيل إيرادات و(مصاريف) أخرى بمبلغ 338 مليون ريال مقارنة بمبلغ 48 مليون ريال وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل صافي (خسائر) أخرى بمبلغ 70 مليون ريال مقارنة بصافي مكاسب أخرى بمبلغ 131 مليون ريال، وارتفاع تكاليف برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 99 مليون ريال.

نتائج الـ9 أشهر

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال فترة 9 أشهر من العام 2020م بمبلغ 59 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 6.14% بما يعادل 1.476 مليون ريال نتيجة لارتفاع الإيرادات بنسبة 6.41% بما يعادل 2.634 مليون ريال على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 6.78% بما يعادل 1.157 مليون ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 2.031 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 1.007 مليون ريال والتي تعود بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال الفترة الحالية، وارتفاع كلاُ من مصاريف الاستهلاك والاطفاء بمبلغ 736 مليون ريال والمصاريف العمومية والادارية بمبلغ 289 مليون ريال.

كما تم تسجيل إيرادات و(مصاريف) أخرى بمبلغ 208 مليون ريال مقارنة بمبلغ 879 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك يعود بشكل رئيسي إلى تسجيل مكاسب في الفترة الحالية ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم إثر استكمال شركة أوبر عملية الاستحواذ عليها.