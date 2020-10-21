ارتفاع الأرباح الفصلية لـ "نتفليكس" بـ 18% إلى 790 مليون دولار

ارتفعت أرباح شركة "نتفليكس" في الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة 18% مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 790 مليون دولار ما يعادل دولاراً وأربعة وسبعين سنتا للسهم.

وجاءت الأرباح الفصلية أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ دولارين وأربعة عشر سنتا للسهم.

وبلغت ربحية السهم 1.74 دولار مقابل 2.14 متوقعة، وصافي إضافات المشتركين العالمية المدفوعة 2.2 مليون مشترك مقابل 3.57 مليون متوقعة. في حين سجلت الإيرادات 6.44 مليار دولار مقابل 6.38 مليار دولار متوقعة بحسب "ريفينتيف".

وتوقعت الشركة إضافة 6 ملايين مشترك جديد في الربع الرابع من السنة، أي أقل من متوسط التوقعات، في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء الوباء وزيادة المنافسة.

وتسعى "نتفليكس" إلى تمويل برامجها الخاصة دون إقراض. وقالت الشركة إنها أقرب من أي وقت مضى لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت، "بالتأكيد، مسار المشتركين ليس جيداً، من 15.8 مليون إضافة في الربع الأول إلى 10.1 مليون في الربع الثاني إلى 2.2 مليون في الربع الثالث. لكن الخطة الكبرى تسير على الطريق الصحيح".