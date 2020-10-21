"الخضري": تكليف علي آل بو صالح بمهام الرئيس التنفيذي للشركة

أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن قبول مجلس إدارتها استقالة فواز بن عبد الله الخضري من منصب الرئيس التنفيذي.

كما وافق مجلس الإدارة على تكليف علي بن حسين بن علي آل بو صالح بمهام الرئيس التنفيذي (إضافة إلى مهامه ومسؤولياته كمدير للعمليات التشغيلية (COO) لحين تعيين رئيس تنفيذي للشركة.

وكانت الجمعية العمومية لشركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري قد وافقت على عزل عضو مجلس الإدارة علي عبد الله عبد المحسن الخضري بناء على الطلب المقدم من بعض مساهمي الشركة، والذين يملكون أسهما تمثل نسبة 5.007% تقريبا من رأس مال الشركة.

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كما وافقت على عزل كل من جميل عبد الله عبد المحسن الخضري وفواز عبد الله عبد المحسن الخضري.

وأقرت الجمعية العمومية رفع دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة السابق نظير إساءتهم تدبير شؤون الشركة، والموافقة على تفويض المجلس الحالي للقيام بالإجراءات النظامية لرفع دعوى المسؤولية وتوكيل من يراه المجلس لتمثيل الشركة أمام المحكمة المختصة.

ووافقت على تعيين شركة "إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون‏" من بين المرشحين لتكون مراجع الحسابات الخارجي للشركة، بناء على توصية مجلس الإدارة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر للعام المالي 2018 والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام المالي 2019 والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام المالي 2020 والربع الأول المنتهي في 31 مارس من العام المالي.

وأقرت الجمعية العمومية تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها وذلك لدورة المجلس الحالية، اعتبارا من تاريخ الجمعية في 23/07/2020م وتنتهي في تاريخ 06/05/2023م وهم، رياض سليمان الخراشي، وحسام الدين هاشم صدقة، وعبد الله مانع آل زندان.