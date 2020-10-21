"صادرات" توقع عقد مشروع لتمثيل الشركات السعودية في العراق

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات) أنه تم توقيع عقد مشروع لتمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية. وبلغت قيمة العقد بأكثر من 14.4 مليون ريال، لمدة تبلغ سنتين من تاريخ توقيع العقد.

وقالت الشركة بأنها ستمثل 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بالشراكة مع الشركات المصنعة السعودية.

وقالت الشركة "يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقا لتحقيق رؤية المملكة 2030".

وكانت "صادرات" قد انتهت من تجهيز مقر فرع الشركة في منطقة اليرموك في بغداد وبداية مزاولة نشاط الفرع، موضحة أنها ستعلن عن الأثر المالي لهذا الافتتاح في نهاية العام 2020.

وأكدت الشركة تفعيل خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصدير المنتجات السعودية إلى العراق.