"الاتحاد العقارية" تعمل على إعادة هيكلة ديون بـ258 مليون دولار

تعمل شركة الاتحاد العقارية على إعادة هيكلة ديون، وخفض التكاليف لمواجهة الركود في سوق العقارات في دبي.

وقال فتحي بن قريرة، نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة خلال مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ": "نركز على إعادة هيكلة ميزانيتنا، وكل جهودنا ستتوجه نحو خفض خسائرنا المتراكمة من الماضي"، مشيراً إلى أن الشركة أعادت هيكلة ديون بقيمة 946 مليون درهم، (258 مليون دولار)، في أغسطس الماضي.

وتحولت شركة الاتحاد العقارية إلى الربحية في الربع الثالث من العام الحالي، لتحقق أرباحا بـ509 ملايين درهم، بعد تكبدها خسائر بقيمة 82 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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يأتي ذلك على الرغم من تراجع الإيرادات الفصلية بنسبة 15% إلى 90 مليون درهم.

وأظهرت قوائم الشركة المالية أنها سجلت أرباحا من إعادة تقييم الاستثمارات العقارية بقيمة 822 مليون درهم.

أما على مدار فترة الأشهر التسعة الماضية، فسجلت الشركة أرباحا بقيمة 349 مليون درهم، مقارنة بخسائر بلغت 164 مليون درهم في نفس الفترة من العام السابق.

قال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة شركة الاتحاد العقارية: "وضع مجلس الإدارة المنتخب والذي تولى إدارة الشركة في إبريل الماضي رؤية واضحة لإعادة الشركة إلى مصاف الشركات الرائدة، حيث نجحنا في إعادة هيكلة أكبر ديوننا وإعادة السمعة الائتمانية للشركة، كما عملنا جاهدين على استعادة المساحات الطابقية المملوكة للشركة والانتهاء من جميع الموافقات بشأنها مع الجهات التنظيمية والذي انعكس إيجاباً على نتائجنا المالية".

وتابع الحمادي: "لدينا العديد من المؤشرات التي تبشر باستمرار الزخم، إذ حصلنا مؤخراً على عرض استحواذ على حصة في شركتنا التابعة دبي أوتودروم والذي سينعكس إيجاباً على نتائجنا المستقبلية عند إنجاز الصفقة والذي نتوقع بأن يتم في الربع الرابع من هذا العام أو الربع الأول من العام القادم".

وأضاف الحمادي: "نؤكد على الفرص الواعدة التي سنحققها لمساهمي الشركة، فعلى الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بشكل عام بسبب جائحة كورونا، إلا أننا حققنا أرباحاً في الربع الثالث قامت بتعويض جميع خسائرنا إلى ما قبل عام 2017 ولنعود بالشركة إلى الربحية من جديد ونأمل بالاستمرار على نفس النهج".