أرباح "موبايلي" في الربع الثالث تقفز 335% إلى 222 مليون ريال

تمكنت موبايلي من تحقيق صافي ربح للربع الثالث من العام 2020، حيث سجلت الشركة صافي ربح قدره 222 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام 2020 بارتفاع 335%، مقارنة بـ51 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، بنسبة 244% إلى 537 مليون ريال، مقارنة بـ156 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت إيرادات شركة موبايلي 3,355 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام 2020م، بالمقارنة مع 3,404 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 1.43%.

ويعود ذلك الانخفاض الطفيف بشكل رئيس إلى أثر الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا والتي أدت إلى إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا وأثرها على خدمات التجوال الدولي، إضافة إلى تخفيض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية.

وبلغ إجمالي الربح 2,056 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020 مقارنة بـ 2,015 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 2.01%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض تكلفة الإيرادات.

واستمرت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,349 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من العام 2020م بالمقارنة مع 1,277 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 5.65%. ويعود ذلك إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية.