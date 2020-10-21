شركات تكنولوجيا صينية تطالب بوقف استحواذ Nvidia على ARM

أعربت شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة "هواوي" عن مخاوفها الشديدة للجهات التنظيمية بشأن الاستحواذ المقترح لشركة Nvidia على Arm technology البريطانية ، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز، ما قد يعرض صفقة أشباه الموصلات البالغة 40 مليار دولار للخطر.

يأتي ذلك وسط تخوف شركات التكنولوجيا الصينية من أن تُجبِر Nvidia الشركة البريطانية على مقاطعة العملاء الصينيين بعد شراءها من مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وإخضاعها للولاية القضائية الأميركية.

وطالبت الشركات الصينية الجهات التنظيمية في الدولة بالتدخل لمنع إتمام الصفقة أو فرض شروط لضمان وصولهم إلى Arm البريطانية في حال إتمام الصفقة.