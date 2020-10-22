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"هرئيل" الإسرائيلية توقع اتفاق تعاون مع "دبي للتأمين"

المصدر: العربية.نت
دبي للتأمين
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وقعت شركة "دبي للتأمين" الإماراتية اتفاق تعاون مع شركة "هرئيل للتأمين" الإسرائيلية، سيمكن كلا الطرفين من خدمة مؤسسات وأفراد في كلا البلدين.

وكانت "هرئيل" أعلنت نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، أن شركتَي التأمين ستوقعان اتفاقا لتقديم خدمات تأمينية في إسرائيل والإمارات، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وقالت إن الاتفاق سيتيح لعملائها تلقي خدمات تأمينية، للشركات والصحة والتجارة الجوية والبحرية، في الإمارات، كما سيتمكن مواطنو الإمارات من الحصول على الخدمات ذاتها في إسرائيل.

واتفقت الإمارات وإسرائيل على إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية بعد اتفاق السلام التاريخي بينهما، وهو ما أدى إلى الإعلان عن عدد من الصفقات في مختلف المجالات والقطاعات.

كلمات دالّة

#الإمارات, #دبي للتأمين, #إسرائيل, #هرئيل للتأمين
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