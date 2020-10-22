تراجع أرباح بنك رأس الخيمة لـ132 مليون درهم بالربع الثالث

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" عن صافي أرباح موحّدة قدرها 438.6 مليون درهم إماراتي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقارنة بـ839.4 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد الأرباح الفصلية، تراجعت أرباح بنك رأس الخيمة إلى 132 مليون درهم بالربع الثالث، مقارنة بـ284.5 مليون درهم بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود انخفاض الأرباح في الربع الثالث إلى انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع الطلب على القروض وارتفاع المخصصات وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 المحتفظ بها ضمن التدابير الاحترازية لمكافحة الأثر الاقتصادي الناتج عن كوفيد-19.

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وخلال الأشهر التسعة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، انخفض إجمالي إيرادات البنك البالغ 2.8 مليار درهم إماراتي بمقدار 241.9 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي بسبب انخفاض كل من صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي وانخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة.

بالإضافة، بلغ إجمالي الموجودات قيمة 52.3 مليار درهم إماراتي في 30 سبتمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 7.0% على أساس سنوي وبنسبة 8.4% منذ بداية العام وحتى تاريخه.



ملخص الأداء منذ بداية العام 2020

وانخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 8.1% ليصل إلى 2,756.4 مليون درهم إماراتي وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات غير المحملة بالفائدة بمقدار 114.0 مليون درهم إماراتي بسبب انخفاض النشاط التجاري والإنخفاض الذي بلغ 127.9 مليون درهم إماراتي في صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من المنتجات الإسلامية بسبب انخفاض الميزانية العمومية وهوامش الفائدة.

بالإضافة، تراجع صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنسبة 6.1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,963.8 مليون درهم إماراتي، بينما انخفضت الإيرادات غير المحملة بالفائدة بنسبة 12.6% لتصل إلى 792.7 مليون درهم إماراتي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي إيرادات الرسوم والعمولات بقيمة 103.2 مليون درهم إماراتي وفي إيرادات صرف العملات الأجنبية والمشتقات المالية بقيمة 32.4 مليون درهم إماراتي على أساس سنوي.