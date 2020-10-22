ارتفاع أرباح بنك "البلاد" بـ6% لـ1.1 مليار ريال

ارتفعت أرباح بنك "البلاد" بنسبة 16.7% إلى 426 مليون ريال بالربع الثالث، مقارنة بـ365 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وخلال فترة الـ9 أشهر، ارتفعت أرباح بنك "البلاد" بنسبة 6% إلى 1.1 مليار ريال، مقارنة بـ1.02 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع البنك في بيان له على تداول، سبب ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة لارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9%، وذلك نتيجة لارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى وقابلها انخفاض في مكاسب/ (خسائر) الاستثمارات وصافي دخل أتعاب وعمولات و توزيعات أرباح صافي.

من جانب آخر، فقد ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4%، وذلك نتيجة للارتفاع في الاستهلاكات والإطفاء و مخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى.

وبلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية متوقعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو 160 مليون ريال سعودي، مقارنة ب 141 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي و ذلك بارتفاع بنسبة 14%.