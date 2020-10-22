مدير سوفت بنك: صفقة إنفيديا آرم ستعزز القدرات الحوسبية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، اليوم الخميس، إن بيع شركة آرم لتصميم الرقائق إلى إنفيديا سيقود النمو في القدرات الحوسبية، وذلك في أول تصريحات علنية له منذ الإعلان عن الصفقة البالغة قيمتها 40 مليار دولار في سبتمبر أيلول.



وكان سون يتحدث أثناء قمة افتراضية عن الذكاء الصناعي تستضيفها السعودية، حيث أعاد التأكيد على اعتقاده أن الذكاء الصناعي سيغير المجتمعات.

موضوع يهمك أعربت شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة "هواوي" عن مخاوفها الشديدة للجهات التنظيمية بشأن الاستحواذ المقترح... شركات تكنولوجيا صينية تطالب بوقف استحواذ Nvidia على ARM شركات





ويتحدث سون الأسبوع القادم مع جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لإنفيديا خلال مناسبة سنوية تنظمها سوفت بنك للعملاء والموردين.

إلى ذلك، أعربت شركات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة "هواوي" عن مخاوفها الشديدة للجهات التنظيمية بشأن الاستحواذ المقترح لشركة Nvidia على Arm technology البريطانية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز، ما قد يعرض صفقة أشباه الموصلات البالغة 40 مليار دولار للخطر.

يأتي ذلك وسط تخوف شركات التكنولوجيا الصينية من أن تُجبِر Nvidia الشركة البريطانية على مقاطعة العملاء الصينيين بعد شرائها من مجموعة "سوفت بنك" اليابانية وإخضاعها للولاية القضائية الأميركية.

وطالبت الشركات الصينية الجهات التنظيمية في الدولة بالتدخل لمنع إتمام الصفقة أو فرض شروط لضمان وصولهم إلى Arm البريطانية في حال إتمام الصفقة.