أرباح الخزف السعودي الفصلية تتراجع 5.9% إلى 32.5 مليون ريال

أعلنت شركة الخزف السعودي، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة تراجع في الأرباح بنسبة 5.9%.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغت 32.46 مليون ريال، مقابل 34.49 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

عزت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى تعديل الإهلاك الناتج عن تعديل إعمار الأصول الذي تم إقراره في الربع الثالث من عام 2019 والذي أدى إلى عكس كامل قيمة التعديل على ذلك الربع. وقالت إن أداء الربع الحالي من حيث الإيرادات وهامش الربح الإجمالي أفضل من الربع المماثل من العام السابق بسبب زيادة متوسط السعر وكمية المبيعات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الأخرى.

في المقابل، هناك انخفاض في المصاريف الإدارية والعمومية وتكاليف التمويل. ومن جانب آخر، هناك زيادة في المصاريف البيعية والتسويقية للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بسبب التحسن والزيادة في المبيعات، وفقاً للشركة.