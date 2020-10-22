أرباح "المعمر" الفصلية تقفز 56% إلى 22.5 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، اليوم الخميس، عن النتائج المالية للربع الثالث من العام الجاري، محققة نمواً في صافي الأرباح قدره 56.4%.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية تداول، إن صافي أرباحها بلغت 22.5 مليون ريال مقابل 14.39 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى:

- الإيرادات من العقود: سجلت شركة المعمر لأنظمة المعلومات نموا في الإيرادات على العموم خلال الربع الثالث حيث بلغت 2.117% ويعزى ذلك النمو في الإيرادات بشكل رئيس إلى القاعدة الصلبة للرصيد التراكمي للأعمال المرحلة والنمو المستمر في الطلبات خلال الفترة المشمولة بالتقرير التي أدت إلى الزيادة الطفيفة في الإيرادات.

- إجمالي الربح: بلغ إجمالي الربح في الربع الثالث من العام الحالي 44.63 مليون ريال سعودي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق 33.12 مليون ريال سعودي مسجلا نموا بنسبة 34.752%. ويعزى السبب النتائج الطيبة في الإيرادات، بالإضافة إلى التحسن في إجمالي الربح في القطاعات الإنتاجية.

- بلغت نفقات البيع والتسويق 2.16 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 1.77 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً ارتفاعا قدره 22.4%. وتعزى هذه الزيادة إلى دفع عمولات المبيعات.

- بلغت المصروفات العامة والإدارية 15.38 مليون ريال في الربع الثالث مقابل 10.61 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 45%. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في مخصص خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود البالغ 2.150 مليون ، الزيادة في نفقات رواتب الموظفين والمصاريف المتعلقة بها ومصاريف التبرعات الاجتماعية التي بلغت 0.75 مليون ريال.

- بلغت تكلفة التمويل 4.77 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 3.83 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، مسجلاً ارتفاعا بنسبة 24%. ويعزى ذلك أساسا إلى الزيادة في قيمة الدين القائمة.

- بلغ صافي الدخل (قبل تسوية الدخل الشامل) للربع الحالي 22.50 مليون ريال مقابل 14.39 مليون ريال سعودي خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مسجلا نموا 556.3588% ويرجع السبب الرئيس الى الزيادة العامة في إيرادات العقود والتحسن في مجمل ربح القطاعات الإنتاجية للشركة.